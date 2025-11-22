Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Türkeli'nde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 19:57 Güncelleme: 22.11.2025 - 19:59
        Türkeli'nde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop’un Türkeli ilçesindeki otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Tümerkan Mahallesi'nde S.K. idaresindeki 37 ACG 900 plakalı otomobil ile M.Ö. yönetimindeki 57 HB 470 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

