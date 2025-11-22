Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta "Toprağa Saygı" yürüyüşü düzenlendi

        Sinop'ta, TEMA Vakfı üyelerince "Toprağa Saygı" yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 14:20 Güncelleme: 22.11.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta "Toprağa Saygı" yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop’ta, TEMA Vakfı üyelerince “Toprağa Saygı” yürüyüşü yapıldı.

        17–30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşe Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Karaduman, siyasi parti temsilcileri, TEMA Vakfı üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Uğur Mumcu Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Barış Manço Parkı içerisinde sona erdi.

        TEMA Vakfı Sinop İl Temsilcisi Özgür Cebeci, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada her saniyede 42 kamyon dolusu verimli toprağın erozyonla kaybedildiğini söyledi.

        Bu kaybın yalnızca doğanın değil, yaşamın da kaybı anlamına geldiğini vurgulayan Cebeci, erozyon sebebiyle Türkiye’de de her 16 yılda 1 santimetre toprağın kaybedildiğini anlattı.

        Cebeci, toprağın sadece tarım için değil su döngüsü, gıda sürekliliği ve iklim dengesi için de hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

        “Toprağı korumak demek, yaşamın devamını güvence altına almak demektir. Toprağa sahip çıkmazsak, yarının suyunu, gıdasını ve yaşamını kaybedeceğiz. Erozyon, toprağın en verimli üst kısmını yok etmektedir. Bu durum, tarımda ürün kayıplarını yüzde 50’ye kadar artırır, toprağın su tutma kapasitesini azaltırken ve kuraklığı ise derinleştirmektedir. Dünya genelinde toprakların yüzde 33’ü bozulmuş durumda olup, böyle devam ederse 2050 yılına gelindiğinde bu oran ne yazık ki yüzde 90’lara ulaşmış olacaktır.”

        İnsan kaynaklı nedenler ötürü yağış miktarlarında yaşanan düşüşünde toprakların kurumasına neden olduğunu belirten Cebeci, “Ülkemiz topraklarının yüzde 5,5’lik oranına denk gelen Konya büyüklüğünde bir alan, son 30 sene içerisinde kurak bir iklime sahip oldu. Topraklarını kaybeden, su varlıkları azalan ve her geçen gün ısınan bir dünyada gıda üretiminin azalması kaçınılmazdır. Buna karşın nüfus artışıyla gıdaya olan talep de büyümektedir.” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Boyabat Belediyesi Başkanı Kara, 18 aylık çalışmalarını değerlendirdi
        Boyabat Belediyesi Başkanı Kara, 18 aylık çalışmalarını değerlendirdi
        Sinop'ta kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız sağ olarak bulundu
        Sinop'ta kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız sağ olarak bulundu
        Durağan'da Kaymakam Ayan, 50 yıllık evli çiftçi ziyaret etti
        Durağan'da Kaymakam Ayan, 50 yıllık evli çiftçi ziyaret etti
        Sinop'ta asayiş olaylarının yüzde 98,5'i aydınlatıldı
        Sinop'ta asayiş olaylarının yüzde 98,5'i aydınlatıldı
        Sinop'ta yarım asırlık evlilikle örnek aile
        Sinop'ta yarım asırlık evlilikle örnek aile
        Sinop'ta amatör balıkçı zıpkınla 9 kilogramlık levrek avladı
        Sinop'ta amatör balıkçı zıpkınla 9 kilogramlık levrek avladı