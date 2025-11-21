Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Durağan'da Kaymakam Ayan, 50 yıllık evli çiftçi ziyaret etti

        Sinop'un Durağan ilçesinde Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan, evliliklerinde 50 yılı geride bırakan çiftçi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:34 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:34
        Durağan'da Kaymakam Ayan, 50 yıllık evli çiftçi ziyaret etti
        Sinop’un Durağan ilçesinde Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan, evliliklerinde 50 yılı geride bırakan çiftçi ziyaret etti.

        Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Kaymakam Ayan, Seher ve Murat Özül çiftçiyle bir araya geldi.

        Çiftçi evlerinde ziyaret eden Ayan bir süre kendileriyle sohbet ederek, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu.

        Kaymakam Ayan’a ziyaretinde eşi Fatma Ayan ve diğer ilgililer de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

