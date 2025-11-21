Sinop'ta asayiş olaylarının yüzde 98,5'i aydınlatıldı

Sinop’ta İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik binasında Vali Mustafa Özarslan başkanlığında yapılan toplantıda, 2025 yılının ilk 10 kentte güvenlik ve asayiş alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, yılın geride kalan 10 ayında il genelinde 6 bin 992 asayiş olayının meydana geldiğini bunların yüzde 98,5’inin güvenlik birimlerince aydınlatıldığını söyledi.

Farklı suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ilişkin de bilgiler aktaran Özarslan, bu dönemde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 750 kişinin yakalandığını ve 106’sının adli mercilerce tutuklandığını anlattı.

Kent genelinde trafik güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Özarslan, şöyle konuştu:

“Yılın ilk on ayında 741 bin araç kontrol edildi. Toplamda 59 bin sürücüye ceza işlemi uygulandı. 2 bin 465 araç trafikten men edildi. 2025'in ilk on ayında, bir önceki yıla göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 44 azalma var. Bu sevindirici bir gelişme ancak yaralanmalı kazalarda yüzde 10 artış var. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunun yanında 8 ilçedeki 99 okulda 33 emniyet ekibimiz görev alıyor. Okul servisleri ve çevresindeki iş yerleri sıkı şekilde denetleniyor. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 26 okulda 25 tim ve 76 personel aktif şekilde görev yapıyor.”