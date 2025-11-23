Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'ta apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 13:44 Güncelleme: 23.11.2025 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gelincik Mahallesi'nde beş katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü Yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Türkeli'nde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Türkeli'nde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta toprağa saygı yürüyüşü
        Sinop'ta toprağa saygı yürüyüşü
        Sinop'ta drift atan sürücüye 46 bin 392 TL ceza
        Sinop'ta drift atan sürücüye 46 bin 392 TL ceza
        Sinop'ta "Toprağa Saygı" yürüyüşü düzenlendi
        Sinop'ta "Toprağa Saygı" yürüyüşü düzenlendi
        Boyabat Belediyesi Başkanı Kara, 18 aylık çalışmalarını değerlendirdi
        Boyabat Belediyesi Başkanı Kara, 18 aylık çalışmalarını değerlendirdi
        Sinop'ta kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız sağ olarak bulundu
        Sinop'ta kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız sağ olarak bulundu