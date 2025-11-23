Sinop'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Sinop'ta apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gelincik Mahallesi'nde beş katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü Yangında evde hasar oluştu.
