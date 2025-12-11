Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta deprem tatbikatı yapıldı

        Sinop'ta deprem ve olası afetlerde koordinasyonu güçlendirmek amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 16:26 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta deprem tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta deprem ve olası afetlerde koordinasyonu güçlendirmek amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı koordinesinde Camikebir Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 6,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından üç katlı bir bina çöktü, enkaz altında kalanlar oldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, UMKE, Boyabat Belediyesi itfaiyesi, sağlık ve Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerinden oluşan arama kurtarma ekipleri, çalışma başlattı.

        Ekiplerin koordineli çalışmasıyla enkazdan çıkarılan yaralılar, sedyelerle bölgede kurulan ilk yardım çadırlarına taşınarak sağlık ekiplerince tedavi edildi.

        Deprem sonrası binada çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan bir kişi de kurulan halatlı sistemle kurtarıldı, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Boyabat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Bilal Gürsoy, gazetecilere, tatbikatın öğrencilerine büyük tecrübe kazandıracağına inandığını söyledi.

        Üç aşamalı olarak gerçekleştirilen tatbikatta her detaya dikkat edildiğini vurgulayan Gürsoy, "Afet tatbikatı olsa bile normal depremlerde olduğu gibi ikinci bir yangın senaryosu hazırladık. İtfaiye ile yangını söndürmeyi başardık. Tatbikatta İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri ve öğrenciler yer aldı. Bu faaliyetin öğrencilerin sahaya çıkmadan büyük bir tecrübe kazandırdığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        Bulgaristan'da halk protesto etti, başbakan istifa etti
        Bulgaristan'da halk protesto etti, başbakan istifa etti
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Yeğen katili! 3 kişiye kurşun yağdırdı!
        Yeğen katili! 3 kişiye kurşun yağdırdı!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Annesine mezar yeri bakmaya giderken araçları dereye uçtu!
        Annesine mezar yeri bakmaya giderken araçları dereye uçtu!
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşecek
        Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşecek
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı

        Benzer Haberler

        Sinop Valisi Özarslan, beden eğitimi öğretmenleriyle bir araya geldi
        Sinop Valisi Özarslan, beden eğitimi öğretmenleriyle bir araya geldi
        "Geçmişten Geleceğe Gençlik Köprüsü: Ortak Alfabe" programı
        "Geçmişten Geleceğe Gençlik Köprüsü: Ortak Alfabe" programı
        Sinop'ta öğrencilere 'güvenlik' dersi
        Sinop'ta öğrencilere 'güvenlik' dersi
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe
        Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe
        Üniversiteli gençler Sinop'un kültürel değerlerini yerinde keşfetti
        Üniversiteli gençler Sinop'un kültürel değerlerini yerinde keşfetti