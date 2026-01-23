Sinop'ta kaya düşmesi nedeniyle kapanan yol, çalışmanın ardından ulaşıma açıldı
Sinop'un Ayancık ilçesinde kaya düşmesi sonucu kapanan yol, çalışmanın ardından yeniden umaşıma açıldı.
Yalı Mahallesi Gazhane Caddesi Çamurca yolu mevkisinde eriyen kar suyu nedeniyle yola kaya düştü.
Olay nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, Ayancık Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kayaların temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
