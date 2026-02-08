Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Boyabatlı tiyatroseverlerle buluştu

        Boyabat Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşları tiyatro ile buluşturdu.

        Giriş: 08.02.2026 - 11:15 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:15
        Boyabat Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşları tiyatro ile buluşturdu.

        Boyabat Belediyesinin organizasyonu ile Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Soner Tumgan'ın yönettiği "Halley Kuyruklu Yıldız, Dünyanın Sonu" adlı 2 perdelik komedi oyununu, ücretsiz olarak sahneledi.

        Oyunda, Hacı Hatiboğlu, Hatice Sultan Alan, Soner Tumgan, Merve Erol ve Özkan Öztürk rol aldı.

        15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi Şinasi Çilden Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunun ardından Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından oyunculara plaket ve hediyeler verildi.

        Başkan Kara, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Belediye Tiyatro ekibine teşekkür ederek, "İlçemiz sanatseverlerine böyle güzel bir oyunu sahneledikleri için mutlu olduk. İzleyicilerimiz de sanatçılarımızı alkışlayarak keyifle izledikleri oyun için teşekkürlerini sundular. İmkanlarımızı zorlayarak halkımızı bu tür sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Tekrar tiyatro ekibimize ve salonu dolduran izleyicilerimize teşekkür ediyorum." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

