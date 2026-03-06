Sinop'ta vatandaşlara kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Hekimi Muharrem Coşkuner, ramazan ayı dolaysıyla kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşandığını belirterek, vatandaşlara bağış yapmaları çağrısında bulundu.



Coşkuner, AA muhabirine, ramazan ayı ve soğuk havanın kan bağışlarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.



Bu nedenle vatandaşlardan iftar sonrası kan bağışında bulunmalarını isteyen Coşkuner, şunları kaydetti:



"Ramazan öncesinde günlük ortalama 10-15 ünite kan bağışı alınırdı. Bu rakam son dönemde 5-8 üniteye kadar geriledi. Ramazan dolayısıyla mesai saatlerimizi iftar sonrasına göre düzenledik, gece saatlerinde de hizmet veriyoruz. Ancak hem soğuk hem de ramazan bir araya gelince bağış sayılarımızda belirgin azalma oldu. Kan bağışçısı olmadan kan stoklarını doldurmamız mümkün değil. Hastanelerimizde ciddi ihtiyaç var ve bu ihtiyacı karşılamakta zorlanıyoruz. 'Kan veren, can verir' sloganıyla iftardan sonra sahilde konumlanan mobil kan alma aracımıza tüm vatandaşlarımızı kan vermeye bekliyoruz."









