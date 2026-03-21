CHP Sinop İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi
CHP Sinop İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolaysıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Sinop Belediyesi Kültür Evi’nde düzenlenen programa, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak ile partililer katıldı.
Belediye Başkanı Gürbüz ve İl Başkanı Yalçınkaya, partililerin bayramını kutlayarak, bayramın huzur ortamında geçmesi temennisinde bulundu.
Yalçınkaya, daha yaşanabilir bir Türkiye için mücadelelerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, bu yolda tüm kesimlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.