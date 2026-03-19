Sinop sis bulutları arasında görüntülendi

Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan, üç tarafı denizle çevrili "yüzen şehir" Sinop, sis bulutları arasında dronla görüntülendi. Soğuk havanın bir süredir etkisini sürdürdüğü Sinop'ta sis etkili oldu. Özellikle sabah kent merkezinin üzerinde oluşan sis bulutu, uzun ve temiz sahilleri, tarihi mekanlarıyla ön plana çıkan Sinop'ta güzel görüntü oluşturdu. Manzara, dronla görüntülendi.

