        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Boyabat, Durağan ve Ayancık'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

        Sinop'un Boyabat ve Durağan ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Boyabat, Durağan ve Ayancık'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

        Sinop’un Boyabat ve Durağan ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Boyabat Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ve İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Faruk Akyol tarafından konulan çelenklerden sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

        Buradaki törenin ardından Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, Boyabat Şehitliği’ndeki şehit kabristanlarını ziyaret ederek, dua edip karanfil bıraktı.

        15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda ise Türk Telekom Fen Lisesi, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ve Vilayet Hizmetler Birliği Anaokulu öğretmen ve öğrencilerince şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi sunuldu.

        Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye takdim edilmesiyle sona erdi.

        - Durağan

        Durağan ilçesinde Kaymakamlık Meydanı’nda yapılan program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan ve bareraberindekiler, daha sonra ilçedeki şehit mezarlarını ziyaret etti.

        Ziyarette şehitler için dua eden katılımcılar, mezarlara çiçek bıraktı.




        - Ayancık

        Ayancık ilçesinde Şehitlik Anıtı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Şehitlik Anıtı’na çelenk konuldu.

        Tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Ayancık Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen programda ise günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okunarak, gösteriler yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

