Saraydüzü'nde TOKİ konutlarının yapımı devam ediyor

Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan, Saraydüzü ilçesinde inşası devam eden TOKİ konutlarında incelemede bulundu.



Vali Özarslan, beraberinde Kaymakam Fatih Rüştü Ünal, Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu ve diğer ilgililerle inşaat alanında incelemede bulunarak çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.



160 konutun yapılacağı projenin planlandığı gibi devam ettiğine dikkati çeken Vali Özarslan, konutların sahiplerine şimdiden hayırlı olmasını diledi.



Özarslan, bir süre çalışanlarla da sohbet ederek, emekleri için teşekkür etti.

