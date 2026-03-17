Saraydüzü'nde TOKİ konutlarının yapımı devam ediyor
Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan, Saraydüzü ilçesinde inşası devam eden TOKİ konutlarında incelemede bulundu.
Vali Özarslan, beraberinde Kaymakam Fatih Rüştü Ünal, Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu ve diğer ilgililerle inşaat alanında incelemede bulunarak çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
160 konutun yapılacağı projenin planlandığı gibi devam ettiğine dikkati çeken Vali Özarslan, konutların sahiplerine şimdiden hayırlı olmasını diledi.
Özarslan, bir süre çalışanlarla da sohbet ederek, emekleri için teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.