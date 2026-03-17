        Saraydüzü'nde Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı düzenlendi.

        Giriş: 17.03.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Saraydüzü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Fatih Rüştü Ünal, Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu, mahalle ve köy muhtarlarıyla diğer ilgililer katıldı.

        Toplantıda, ilçede devam eden yol, su enerji ve diğer alanlarda sürdürülen çalışmalar ele alındı.

        Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, gayelerinin sorunları yerinde tespit etmek olduğunu söyledi.

        Durmanın kendilerini yoracağını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Kurumlarımız için en büyük tehlike durmaktır. Durmak zaman kaybettirir, elindeki kaybetmene neden olur. Bu amaçla bu toplantılarla zamanında çözüm üretmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Devletimizin bütün imkanlarıyla köylerimizin ve ilçelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
