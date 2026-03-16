Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        İnceburun Feneri 163 yıldır denizcilerin güvenli rotası oluyor

        Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'un İnceburun Yarımadası'nda yer alan deniz feneri, 163 yıldır denizcilere güvenli rota sunmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 13:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnceburun Feneri 163 yıldır denizcilerin güvenli rotası oluyor

        Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'un İnceburun Yarımadası'nda yer alan deniz feneri, 163 yıldır denizcilere güvenli rota sunmaya devam ediyor.

        1863 yılında ülkenin en kuzeyinde inşa edilen deniz feneri, gecenin karanlığında denizdeki gemilerin gözü oluyor.

        Yerden 9 metre, deniz seviyesinden ise 26 metre yükseklikte bulunan fener, özellikle fırtınalı havalarda Karadeniz'deki denizcilere yol gösteriyor..

        Beş kuşaktır Çilesiz ailesi tarafından bakım ve onarımı yapılan tarihi miras 163 yıldır ışığını hiç kaybetmeyerek, günümüzde de denizcilere güvenli rota sunmayı sürdürüyor.

        Kenti ziyaret edenlerin de uğrak noktaları arasında bulunan İnceburun Deniz Feneri dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

