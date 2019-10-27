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Ölüme terk edildikleri yayladan kurtarılan köpekler, barınakta

DHA

SİNOP'un Boyabat ilçesinde ölüme terk edildikleri Emirli Yaylası'ndan hayvan severlerin çabaları sonucu belediye tarafından alınan 19 köpek, yerleştirildiği barınakta sağlığına kavuştu.

SİNOP'un Boyabat ilçesinde ölüme terk edildikleri Emirli Yaylası'ndan hayvan severlerin çabaları sonucu belediye tarafından alınan 19 köpek, yerleştirildiği barınakta sağlığına kavuştu.
Boyabat ilçesine bağlı deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikteki Emirli Yaylası'nda geçen ay, 19 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, ormanlık alana terk edildi. Yiyecek bulmakta zorlanan başıboş köpeklere, köylüler ve çevre sakinleri sahip çıktı. Durumu yetkililere iletmelerine karşın önlem alınmadığını öne süren köy sakinleri ve hayvanseverler, kendi imkanlarıyla mama ve çeşitli yiyeceklerle beslemeye çalıştıkları köpeklerin terk edilmesine de tepki gösterdi. Bir süre sonra köpeklerin rahatsızlanması üzerine bazı esnaf ve ilçe sakinleri de, özel araçlarıyla kent merkezine götürdüğü hayvanları veterinere tedavi ettirdi. Tepki ve uyarılar üzerine Sinop Belediyesi, terk edilen köpekler için harekete geçti. Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın talimatıyla yaylaya çıkan ekipler, köpekleri topladı. 19 köpek, tedavilerinin ardından Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleştirildi. Burada tedavi ve bakıma alınan köpekler, kısa sürede sağlığına kavuştu.
'ONLAR BİZİM CAN DOSTLARIMIZ'
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, barınakta ziyaret ettiği hayvanlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Köpeklerin barınağa yerleştirdiğini belirten Ayhan, "Hayvan severlerin uyarmasıyla yaylada ölüme terk edilmiş vaziyette bulduğumuz köpeklerimizi aldık. Onlar bizim misafirimiz. Yaylada bulduğumuzda çok bitkin, aç, susuz ve perişan haldeydiler. Rehabilitasyonları sağlanan hayvanlar sağlığına kavuştu. Kendilerini gayet mutlu hissediyorlar. Yaşanan bu olay gerçekten çok üzücüydü. Umarım kentimizde bu tür olayların bir daha yaşanmaz. Gerçekten bakıma ihtiyaç duyan sokak hayvanlarına bakacak gücü olmayanlar bize haber versin. Biz onlar adına bu görevi üstlenmeye hazırız. Onlarda bir can taşıyor. Onlar, Allah'ın dilsiz kulları. Bizim görev alanımızın içindeymiş, dışındaymış gibi bir ayrımımız olamaz. Sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.
'ESKİ HALLERİNDEN DAHA İYİLER'
Sinop Belediyesi Veteriner Hekimi Volkan Tuncay da "Yayladan aldığımız köpekler zayıftı ve uyuz hastalığı vardı. Biz onlara uyuz tedavisi ve ardından gıda takviyesinde bulunduk. Şuan halleri eski hallerinden daha da iyiler" diye konuştu.

SİNOP

27 Ekim 2019 Pazar

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