Defterdar Günaydın: “Vergi vermek bir vatandaşlık görevi” Sinop'ta vergi haftası kutlamaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Defterdar Günaydın: “Vergi vermek bir vatandaşlık görevi” Sinop'ta vergi haftası kutlamaları

İHA

Sinop Defterdarı Naci Günaydın, vergi vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

Defterdar Günaydın: “Vergi vermek bir vatandaşlık görevi” Sinop'ta vergi haftası kutlamaları

Sinop Defterdarı Naci Günaydın, vergi vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.
Sinop'ta Vergi Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Defterdar Naci Günaydın burada yaptığı konuşmada, insanlara vergi bilincinin çok daha küçük yaşlarda anlatılması gerektiğini söyledi. Günaydın açıklamalarının devamında, “İlki, 1989 yılında kutlanmaya başlanan Vergi Haftası etkinliklerinin bu yıl da 31. incisini kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Vergi Haftası programı 24 Şubat 01 Mart tarihler arasında 1 hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Amacımız; kamuoyunda farkındalık oluşturmak suretiyle verginin önemi ve kalkınmaya olan etkilerinin anlatılması, gönüllü vergi uyumunun sağlanması ve aynı zamanda, Toplumda vergi bilincinin oluşturulmasıdır. Vergi ödevi, bilindiği üzere kaynağını Anayasa’nın 73. maddesinden almaktadır. Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Gelir İdaresi Başkanlığımızca ‘Vergi vermenin kutsal bir vatandaşlık görevi olduğu, esas alınarak vergi bilincinin çok daha genç yaşlarda anlatılmasının önemli olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu amaçla, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak üniversitemizde ve çeşitli okullarımızda gençlerimiz ve öğrencilerimizle vergi konulu söyleşiler, panel ve konferanslar düzenlenecektir. Hafta süresince, her sektörden mükelleflerimiz ziyaret edilerek görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca, gelir ve kurumlar vergi rekortmenleri iş yerlerinde ziyaret edilerek, kendilerine teşekkür belgeleri takdim edilecektir. Kamu giderleri olarak tanımlayabileceğimiz, eğitim, sağlık, kültür, savunma ve alt yapı hizmetleri ile diğer birçok giderleri karşılamanın en temel finansman kaynağını vergiler oluşturmaktadır. Sinop Defterdarlığı olarak, sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde vatandaş ve çözüm odaklı, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını, il düzeyinde en iyi şekilde yerine getirme çabası içinde olunacaktır” dedi.
Törene Defterdar Günaydın’ın yanı sıra, Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin, daire çalışanları kamu ve kurum müdürleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maçtan sonra saha karıştı, futbolcular birbirine girdi Tekme ve yumruklar havada uçuştu
YEREL HABERLER Maçtan sonra saha karıştı, futbolcular birbirine ...
Karadeniz'de hamsi azaldı, mezgit arttı
YEREL HABERLER Karadeniz'de hamsi azaldı, mezgit arttı
Sinop’ta Galatasaray coşkusu
YEREL HABERLER Sinop’ta Galatasaray coşkusu
Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap evlere tepki
YEREL HABERLER Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap ...
Gerze'de ev yangını
YEREL HABERLER Gerze'de ev yangını
Başkan Ayhan’dan KAFFED'e kotra
YEREL HABERLER Başkan Ayhan’dan KAFFED'e kotra
Sinop’ta “Mizaç Bilinçaltı Temizliği” konferansı
YEREL HABERLER Sinop’ta “Mizaç Bilinçaltı Temizliği” konferansı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X