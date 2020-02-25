Sinop ve çevresinde kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Sinop ve çevresinin yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisine gireceği belirtildi.

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM) tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi oluşması muhtemel olaylara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, yarın (Çarşamba) akşam saatlerinden sonra, etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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