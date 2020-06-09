Maviş ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, ilçe ziyaretlerini sürdürdü.

Milletvekili Maviş’e ziyaretlerinde AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve partililer eşlik ettiler. İlk olarak Erfelek ilçesine ziyarette bulunan Maviş, burada İlçe Başkanı İbrahim Reçber ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Ardından Erfelek Belediyesini ziyaret eden Maviş, Belediye Başkanı Mehmet Uzun’dan çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı, ilçede hayata geçecek projelerin ayrıntılarını görüştü.

Sonrasında pandemi sürecinin ardından yeniden iş yerlerini açan esnafı ziyaret eden Maviş, esnafla sohbet ederek bereketli kazançlar diledi. Erfelek ilçesinde devam eden yatırımları da tetkik eden Maviş, 500 kişilik karşılıklı çelik tribün yapım çalışmaları tamamlanmak üzere olan Erfelek Stadında incelemelerde bulundu. Maviş ayrıca Erfelek’te hizmete sunulacak kamu ve eğitim binaları için tahsis edilmesi düşünülen alanlarda yer tespiti yaptı.

Daha sonra Türkeli ilçesini ziyaret eden Maviş, çalışmaları devam eden Türkeli Kent Meydanı projesi, Türkeli Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi projesi ve Yaşam Vadisi'ni ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretinde ilk olarak Türkeli Belediyesi ile başlayan Maviş, burada Belediye Başkanı Veysel Şahin’den projelerine ilişkin bilgiler aldı. Ardından Türkeli’nin en büyük ihtiyaçlarından biri olan ve vatandaşların buluşma noktası olacak Meydan projesinin inşa edildiği alanda incelemelerde bulunan Maviş, sırasıyla Yaşam Vadisi ve Yılanlık Köprüsündeki devam eden çalışmaları da gözlemledi. Diğer yandan Türkeli’deki sahil kirliliğini en aza indirmek için yapımı devam eden derin deniz deşarjı çalışmalarını da inceleyen Maviş, Türkeli Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Maviş Türkeli ilçesinde son olarak 20192020 eğitimöğretim yılında öğrencilere kapılarını açan ve her geçen gün fiziki donanımını daha da güçlendiren Türkeli Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek okulun akademik ve idari personeliyle sohbet etti.

Ardından ilçede salgın sonrası açılan iş yerlerinde ziyaret eden Maviş, esnafa önce sağlık sonra bereketli kazançlar diledi.

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