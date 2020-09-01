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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gerze'ye özel posta pulu

İHA

PTT'nin 'kişisel pul' uygulaması zincirine Sinop'un Gerze ilçesi de dâhil oldu.

Gerze'ye özel posta pulu

PTT'nin ‘kişisel pul’ uygulaması zincirine Sinop'un Gerze ilçesi de dâhil oldu.
Gerze PTT İlçe Müdürü Rıza Belovacıklı uygulama ile ilgili açıklama yaparak, “Kişisel pul hizmetinin yaygınlaştırılması amacıyla Gerze Belediye Başkanlığı adına bastırılan pulları Belediye Başkanı Cevat Şensoy’a takdim ettik. İlçemizin güzel görünümlü görsellerinin kişisel pullara yansıtılmasını sağlayan Belediye Başkanımıza PTT adına teşekkürler ediyoruz. Su gibi akıp giden zamanlarımıza, anılarımıza şahit olan, o tatlı anların ölümsüzleştirildiği fotoğraflar, resimler kişiye özel pul üzerine basılabiliyor. Ayrıca, kişisel pul belirli bir olayın anısı, yıldönümü kutlamaları, önemli etkinliklerin anılması, ticari ürünlerin tanıtımının yapılması, sevdiklerimizin doğum günü, evlilik yıldönümü, anneler günü, babalar günü, çocuklarımıza ait fotoğrafları unutulmaz hale getirmek gibi özel amaçlar taşıyabiliyor. Kişisel Pul siparişi vermek isteyen müşterilerimizin kimlikleriyle beraber PTT işyerine müracaat etmeleri yeterli olacaktır. Kişisel pul, talep üzerine ücreti karşılığında şirketimizce basılıyor. Kişisel pul sahibi olabilmek için, PTT iş yerlerinden kişisel pul başvuru formu ve kişisel pul sözleşmesi temin edilmesi gerekiyor. Bunun yanında belirli teknik özelliklere sahip kişisel pul görseli ve gerekli belgelerle birlikte PTT’ye başvuru yapılacaktır. Kişisel pul, görselin teslimi itibarıyla en kısa sürede müşteriye sunulmaktadır” dedi.

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