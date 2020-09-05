Sinop-Çorum arasındaki orman yangını sürüyor; Tahliye edilen köyde yaşayanlar sokakta sabahladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop-Çorum arasındaki orman yangını sürüyor; Tahliye edilen köyde yaşayanlar sokakta sabahladı

DHA

Sinop-Çorum arasındaki orman yangını sürüyor; Tahliye edilen köyde yaşayanlar sokakta sabahladı


Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SİNOP, (DHA) SİNOP ve Çorum arasındaki ormanlık alanda önceki gün başlayan orman yangını devam ediyor. Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangında, alevlere müdahale etmeye çalışan 3 orman muhafaza memuru yaralandı. Yangının yaklaşması üzerine tahliye edilen Sinop'un Yalmansaray köyünde yaşayanlar ise geceyi sokakta geçirdi. Köylüler, korku dolu anları anlattı.   
Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesinin Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda, önceki akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Çorum ve Sinop'taki Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için yapılan çalışmalara, Orman Genel Müdürlüğü'nce sevk edilen 47 arazöz, 15 su tankı, 6 dozer, 32 arazi pickup, 6 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 1 eksvatör, 5 adet yangın söndürme helikopteri ve 2 adet yangın söndürme uçağı katılıyor.
1 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
30 orman muhafaza memuru ile 150 yangın söndürme işçisinin çalışmalarına aralıksız devam ettiği yangın, dün akşam saatlerinden itibaren Saraydüzü ilçesinin Yalmansaray köyüne yaklaştı. Bunun üzerine  30 haneli köy tahliye edildi. Jandarmanın uyarısı üzerine evlerinden çıkan köylüler, köye yaklaşık 1 kilometre mesafe sabahladı. Korku dolu anlar yaşayan bazı vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarını takip ederken bazıları yanlarında getirdikleri battaniyelere sarılarak, uyudu.
`JANDARMA GELDİ TAHLİYE ETTİLER´
Köy sakinlerinden Hüseyin Kara, "Yaylada yangın çıkmış ve dağılmış. Dün gece jandarmalar evden bizi alıp, aşağı indirdi. Jandarma bizi götürdü. Sabah evlerimize geri geldik. Sabaha kadar yolda bekledik. Çok büyük bir yangın" diye konuştu.
`ALEVLER KÖYE SIÇRARA DİYE KORKTUK´
Uğur Yener ise jandarma ekiplerinin gece yarısı köyü tahliye ettiğini anlatarak, "Önce çok duman bastı köyü. Bizim köyümüz bir vadide kaldığı için alevler yaklaşınca burayı boşalttılar. Ekipler geldi. Sabaha kadar yolda bekledik. Millet asfaltta, yolda yattı. Tedirgin olduk, yangın epey yaklaşmıştı. Her yer duman oldu. Köyümüzün her tarafı ağaç. Alevler köye gelip, evlere sıçrar diye çok korktuk" şeklinde konuştu.
Anne -babasının yanına köye geldiğini söyleyen Ali Yalman, "Jandarma gelmiş, herkesi tahliye etmiş. Ben geldiğimde jandarma, köye kimseyi sokmuyordu. Geceyi dışarıda geçirdik" dedi.
ARAZÖZ YANDI, 3 GÖREVLİ HAFİF YARALANDI
Öte yandan Karabük Orman İşletme Müdürlüğü´nden gelen ve yangına müdahale eden bir ekip alevlerin arasında kaldı. Müdahale sırasında arazözün yanması nedeniyle hafif yaralanan orman muhafaza memurları Bilal Kumlar Cemal Çankaya ve Bilge Kağan Şeker, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Sinop / Saraydüzü Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY
2020-09-05 13:15:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fiziksel mesafeli sınav
YEREL HABERLER Fiziksel mesafeli sınav
Boyabat’ın çehresini değiştiren proje
YEREL HABERLER Boyabat’ın çehresini değiştiren proje
Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale (4)
YEREL HABERLER Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve ...
Türkeli'ye yeni su kaynağı
YEREL HABERLER Türkeli'ye yeni su kaynağı
Ayancık'ta "atıl pil" seferberliği
YEREL HABERLER Ayancık'ta "atıl pil" seferberliği
Kışlık tarhanalar hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kışlık tarhanalar hazırlanıyor
İncir ağacından düşen yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER İncir ağacından düşen yaşlı adam yaralandı
Sinop protokolünden sıkı denetim Vali Karaömeroğlu ve Başkan Ayhan korona denetimi yaptı
YEREL HABERLER Sinop protokolünden sıkı denetim Vali Karaömeroğlu ve ...
SİAD: "Amacımız daha fazla katma değer sağlamak"
YEREL HABERLER SİAD: "Amacımız daha fazla katma değer sağlamak"
45 yılda 15 bini aşkın kibrit kutusu biriktirdi
YEREL HABERLER 45 yılda 15 bini aşkın kibrit kutusu biriktirdi
Kılıçarslan: "Durağan doğal gaza kavuşacak"
YEREL HABERLER Kılıçarslan: "Durağan doğal gaza kavuşacak"
Türkeli'de iki resmi kurum karantinaya alındı
YEREL HABERLER Türkeli'de iki resmi kurum karantinaya alındı
"Boyabat Kırk Kızlar Cam Terası" hayata geçiriliyor Türkiye turizminde yeni uğrak yeri olacak
YEREL HABERLER "Boyabat Kırk Kızlar Cam Terası" hayata ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X