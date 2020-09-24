Sinop’ta korona tedbirlerine uymayan 2 bin 44 kişiye para cezası

Sinop’ta yeni tip korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 2 bin 44 kişiye idari para cezası uygulandı.

Sinop’ta kent genelinde Kovid19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor. Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre son altı ay içerisinde yapılan denetimlerde fiziki mesafe, temizlik, maske ve hijyen kurallarına uymayan 2 bin 44 kişiye 1 milyon 457 bin 656 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca kurallara uymayan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde 13 iş yerine uyarma cezası verilirken, 42 iş yerine 27 bin 496 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.