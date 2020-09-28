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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşmanlı Göleti ‘SOS’ veriyor

İHA

Taşmanlı Göleti ‘SOS’ veriyor

Sinop’un Taşmanlı köyünde bulunan Taşmanlı Göleti'nin aşırı kuraklık nedeniyle suları çekildi. Dibi görünen göletteki binlerce balık da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Yıl içerisinde beklenen yağışın yaşanmaması, havaların aşırı sıcak gitmesi sebebiyle Taşmanlı Göleti'nde su seviyesi düştü. Su seviyesinin düşmesi ve sıcak havanın etkisiyle sudaki oksijen oranının azalmasıyla binlerce balık telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sazanlar ve yayınlar su olan bölgelere doğru yüzerek hayatta kalabilmek için mücadele verdi.
Taşmanlı Köyü Muhtarı Engin Dinç yaptığı açıklamada, “Göletin suyu havaların kurak gitmesi nedeniyle çekildi. Erfelek Barajı'ndan kışın taşan fazlalık suyun Taşmanlı Göleti’ne hat çekilerek doldurulması için Devlet Su İşleri’ne(DSİ) başvuruda bulundum. Fakat bu konuda bir ilerleme kaydedemedik. Kışın Erfelek Barajı dolunca fazlalık su taşıyor. Bu fazlalık akan su hat çekilerek bizim göletlimize doldurulursa göletin su seviyesinde azalma olmaz" dedi.

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