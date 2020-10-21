Boyabat'ta kaldırım işgaline son Boyabat'ta yerli sebze meyve tezgahları kaldırıldı

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Boyabat Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan yerli sebze meyve satışı yapan tezgahlar kaldırıldı.

2018 yılında Boyabat İnönü İlkokulu bahçesinde kurulan yerli sebze meyve pazarında satıcıların zamanla dışarı bölgelerde satış yapması, yol boyunca birçok tezgahın oluşmasını sağlamıştı. Yol boyunca satış yapacak yerin kalmaması ve kaldırımların daralması sebebiyle satış yapılan tezgahlar kaldırıldı.

Alınan bu karardan bazı vatandaşlar memnun olurken, satış yapanlar ise memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Satıcıların bazılarının sokak aralarında satış yaptığı gözlendi.

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