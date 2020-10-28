Sinop’ta alzaymır hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp

Sinop’ta 4 gün önce kaybolan 98 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Demirci’yi arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Samsun'dan takviye AFAD ekibi geldi.

Sinop’un Gerze ilçesinde hayvan otlatmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 98 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Demirci’yi arama çalışmaları sürüyor. Kaybolduğu ilk günden beri arama çalışmalarına katılan Hasan Demirci'nin oğlu Cafer Demirci, babasından gelecek iyi haberi bekliyor.

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Şehli köyü Bahçe Mahallesi'nde oturan alzaymır hastası Hasan Demirci, 25 ekim Pazar günü öğle saatlerinde 'hayvan otlatmaya' diye evden çıkarak bir daha geri dönmedi. Demirci'nin yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hasan Demirci'nin bulunması için bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Köy çevresinde ve sarp arazide süren arama çalışmalarına, Samsun AFAD ekipleri ve iz takip köpekleri de katıldı. Havadan ve karadan akşam geç saatlere kadar süren arama çalışmalarında kayıp Hasan Demirci’ye ait herhangi bir ize rastlanılmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.