Boyabat Canlı Hayvan Pazarı inşaatı hızla yükseliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Fonu (İFAD) ve Boyabat Belediyesi işbirliğiyle yapılan “Canlı Hayvan Pazarı" inşaatında çalışmalar yoğun bir tempoda devam ediyor.

5 bin 230 metrekarelik alan üzerinde yapımı devam eden ve 500 büyükbaş, bin küçükbaş hayvan satış alanı, idari bina, karantina binası, bakıcı evi, kaba yem deposu, dezenfeksiyon üniteleri, giriş birimleri, açık otopark, nizamiye ve jeneratör odası ile bölgenin en büyüğü olacak olan projenin en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Büyük projelerle güçlü bir Boyabat inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, devam eden inşaat hakkında şunları söyledi:

“Modern canlı hayvan pazarımızda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizler de Boyabat’ımıza yeni bir proje, yeni bir değer kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. İşlevleri gereği bölgenin en büyüğü olacak projemizi inşallah kısa zamanda tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.