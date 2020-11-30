Sinop'un Boyabat ilçesinde, 11 Haziran’daki kura çekimi ile belirlenen 84 adet 2+1 ve 36 adet 3+1 olmak üzere toplam 120 konut olan TOKİ evlerinin inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yatay mimari anlayışıyla yapılacak olan ve bahçe katı, park, peyzaj, oyun, spor alanları ile şehre değer katacak proje; kaliteli ve güvenli yeni bir yaşam alanı oluşturulacak.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ”Boyabat’ımızın geleceği için büyük önem taşıyan TOKİ konutlarımızın inşaatı sorunsuz ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu hızla devam edilmesi durumunda, inşallah kısa bir zamanda şehrimizi modern bir yaşam alanına kavuşturmuş olacağız” dedi.

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