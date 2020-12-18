Türkeli'de korona salgınında 160 bin lira para cezası kesildi

Türkeli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Kovid19 salgını başlangıcından bugüne kadar ilçe merkez ve köylerinde 285 şahsa 160 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, covid19 virüs salgını mücadelesinin kesintisiz bir şekilde devam edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Kıymetli Türkelililer. Kovid19 virüs salgınıyla mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sinop Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca alınan tedbirlerin uygulamasını sağlamak üzere Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Türkeli Toplum Sağlığı Ekiplerimiz başta olmak üzere Türkeli Kaymakamlığı bünyesindeki kurum ve çalışanlarımız 7/24 görevlerinin başında olacak şekilde fedakarca çalışmaktadırlar. Amacı Türkelililerin ve tüm milletimizin sağlığını korumak olan bu tedbirlere uymada, genel olarak Türkelili vatandaşlarımız olarak sizler, işbirliği ve anlayışı en üst seviyede gösterdiniz. Bundan dolayı kurallara uyan, gerekli işbirliği ve anlayışı gösteren Türkelili vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. Ancak hepimizin sağlığını korumak amacıyla alınan tedbir kararlarına uymayanlara da ekiplerimiz gerekli denetimleri ve müeyyideleri etkin bir şekilde icra etmektedirler. Bu kapsamda, Kovid19 salgının başlangıcından 15/12/2020 tarihine kadarki denetimlerde alınan tedbir kararlarına riayet etmedikleri tespit edilen; emniyet bölgesinde 246 şahsa toplamda 117 bin 738 TL, jandarma bölgesinde 39 şahsa toplamda 44 bin 900 TL olmak üzere Türkeli ilçemizde toplam 285 şahsa toplamda 160 bin 638 TL idari para cezası uygulanmıştır. Hepimizin sağlığı için alınan tedbirlere ve kararlara uyulmasını tüm vatandaşlarımızdan özellikle istirham ederiz” denildi.

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