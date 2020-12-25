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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta salgına rağmen 272 kişi işyeri açtı

İHA

Sinop’ta salgına rağmen 272 kişi işyeri açtı

Sinop’ta Covit19 salgınına rağmen son bir yılda 272 yeni işyeri açılırken 194 işyeri kapandı.
Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu yaptığı açıklamada, 2020 yılı içinde Sinop’ta açılan ve kapanan iş yerleri hakkında bilgi verdi.
Salgına rağmen açılan iş yerleri ekonomiye canlılık getirse de esnafın tek amacının karnını doyurmak olduğu belirtildi. Mart ayında beri Türkiye’de olduğu gibi Sinop’ta da Korona virüs ile mücadele veriliyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle birçok esnaf aylardan beri düzenli çalışma sağlayamadı. Buna rağmen Sinop’ta 2020 yılında 272 iş yeri açıldı 194 iş yeri ise kepenk kapattı.
Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, kendi mesleğinden yola çıkarak verdiği örneklerle, esnafın kara kara düşündüğünü söyledi.
Pandemi sürecinde bir çok esnafın zor günlerden geçtiğini belirten Gündoğdu;” Kantinci, kuaför, kahveci, kırtasiyeci, lokantacı işletmeci esnaflarımız aylardır zor bir süreçten geçiyor. Zorunlu olan giderlerini Kredi, kira, SGK BağKur vergi ödemelerini yapmakta zorlandığını görmekteyiz. Özellikle kısıtlanan veya kısıtlanacak olan kapatılan esnaflarımız varsa kredileri faizsiz en son taksilerin arkasına taksit olarak ilave edilmesi SSK BAĞKUR kira stopaj ücretlerinin hazine tarafından karşılanması veya bir şekilde üzerinden alınması zorunlu hale gelmiştir. Kahveci çay bahçesi kıraathanelerimiz şu anda komple kapalı ama çay ocaklarımız açık. Esnaflarımız hijyen şartlarını yerine getirmek şartıyla bu tür yerlerin da açılmasını yetkililerden talep ediyor. Esnaflarımız üzerinden vergi yükünün alınmasını talep ediyor.“ dedi
Gündoğdu Sinop’ta açılan iş yerlerinde de esnafın amacının yatırım olmadığını asıl amaçlarının karın doyurmak olduğunu kaydederek, “Şuanda insanlar yatırımın peşinde değil. İlimizde 272 yeni iş yeri açıldı ancak açan insanların büyük hedefleri yok. Onlarda karınlarını doyurmanın peşinde. Sinop ilinde Esnaf Odası Esnaf Sanatkarlar Odası'na kayıtlı olan şu anda bin 750 civarında esnafımız var. Özellikle medikal ürünlerini satmak için sene içinde seyyar satıcılarda açanlar çok olmuştu. Hem de devletimizin sunmuş olduğu imkanlardan yararlanmak için de seyyar satıcılarımızdan çok açılışımız oldu. Ancak Pandemi sürecinde Seyyar satıcılık sektöründeki bazı esnaflarımız da kapatmak durumunda kaldı . Bunun sebebi de bu pandemi sürecinden ötürü kimse kimseyi ne evine alıyor, sokağa bile mecbur olmadıkça çıkan olmuyor. Haliyle durum böyle olunca seyyar satıcılık yapan iş kolunu sekteye uğrattı. Onun için kapatanlar çok oldu. Bu süreçte en fazla kapanan iş yerlerimiz haliyle lokantacılık oldu. Bunun nedeni de kısıtlanma nedeniyle müşteriye sunum yapamıyorlar. Pandemi sürecinde masa sandalyeleri kapatıp sadece gel al hizmeti verdikleri için işlerde düşüş yaşadılar buna bağlı olarak işyerlerini kapatan esnafımız oldu. Keza yine kahvehaneler de durum aynı. Pandemi ne zaman bitecek, ortalık ne zaman durulacak diye kara kara düşünüyoruz” şekilde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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