Ayancık'ta artroskopi ile omuz ve diz ameliyatları yapılmaya başlandı

Sinop'un Ayancık Devlet Hastanesi'nde, son teknoloji cerrahi ekipmanlarla artroskopik (kapalı olarak) ortopedik ameliyatlar yapılmaya başlandı.

Ameliyatı gerçekleştiren Ayancık Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Sami Oflaz yaptığı açıklamada, “Artroskopi, omuz ve diz eklemine kamera ile girilerek uygulanan kapalı ameliyat yöntemidir. Son yıllarda uygulama sıklığı giderek artan bu kapalı ameliyatlar ile açık cerrahi yöntemlere göre komplikasyon oranında azalma olup iyileşme süreci hızlandırılmıştır. Amacımız Ayancık ve İl genelinde hastalarımızın ortopedik girişimlerini hastanemizde gerçekleştirebilmek" dedi.

Opr. Dr. Oflaz, “Ameliyat sonrasında omuzkol askısı tatbik edilmektedir. Hastanede ortalama kalış süresi 12 gündür. Ameliyat sonrası erken dönemde ağrı kontrolü için ağrı kesiciler, enfeksiyondan korunmak için antibiyotikler verilmekte ve eklem etrafında oluşmuş şişliği azaltmak içinse buz uygulaması yapılmaktadır. Askı uygulamasının süresi, 46 haftadır. Bu süre zarfında kolu fazla zorlamadan küçük pasif egzersizlere izin verilmekte, 6 hafta sonunda fizik tedavi yöntemleri ile ekleme tam hareket açıklığı sağlamak ve güçlendirmek için zorlayıcı egzersizlere başlanmaktadır” diye konuştu.

Ayancık Devlet Hastanesi'nde yapımına başlanan artroskopi ile kapalı omuz ve diz ameliyatların yanında ek olarak; diz ön arka çapraz bağ yırtıkları, diz menüsküs yırtıkları, diz kapağı kemiği çıkıkları, omuz çıkıkları, omuz kas ve tendon yırtıkları, omuz sıkışma sendromu ve donuk omuz hastalığı ameliyatları yapımında da hizmet verilecek.

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