Amatör denizcilik belgesi için ter döktüler

Amatör denizcilik belgesi almak isteyen vatandaşlar Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulundaki eğitimin sonunda sınavda ter döktüler.

“Bir Milyon Amatör Denizci Projesi” kapsamında verilen eğitimin sonunda Gerze Meslek Yüksekokulunda Amatör Denizci Belgesi Sınavı yapıldı. Sınav öncesinde Gerze Liman Başkanı Engin Kirpitci, sınava girecek katılımcılara yönelik kısa bir konuşma gerçekleştirerek, “Bulunduğumuz bölgede sahilden 12 deniz mili mesafedeki alan Türk karasularıdır. Uluslararası hukuk bakımından kara topraklarımızdan hiçbir farkı yoktur. Bu alan bizim ‘mavi vatanımızdır.’ Bu proje ile insanımıza denizcilik kültürü aşılamak, denizci millet denizci ülke hedefine ulaşmak, yüzümüzü denizlere, mavi vatanımıza çevirmek, ufkun ötesini görmek hedeflenmiştir” dedi.

Daha sonra Sinop Liman Başkanlığında Görevli Kaptan Gökhan Peker tarafından kaptan adaylarına amatör denizci eğitimi verildi. Denizcilik konusunda bilinmesi gereken önemli noktalara değinen Kaptan Peker, sinevizyon yardımıyla sınav öncesinde katılımcılara sunum gerçekleştirdi.

71 kişi amatör denizci belgesi, 29 kişi de kısa mesafe amatör telsizci belgesi alabilmek için sınavlara katıldı.

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