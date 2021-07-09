Sinop'a tatile gelen ailede Delta Plus varyantına rastlandı, 37 kişi karantinada

İstanbul'dan Sinop'un Gerze ilçesine tatile gelen ailenin çocuğunun rahatsızlanması ve yapılan korona virüs testinde 'Delta Plus' varyantına rastlanması üzerine aynı otobüsle ilçeye gelen 37 kişi karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, tatil için otobüsle Sinop'un Gerze ilçesine gelen ailenin küçük çocuğu rahatsızlandı. Hastaneye götürülen çocuğun korona virüs testinde Delta Plus varyantına rastlandı. Bunun üzerine çocuk gözetim altına alınırken, aynı otobüsle ilçeye gelen şoför ve muavin de dahil olmak üzere toplam 37 kişi evlerinde karantina altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.