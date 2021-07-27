Sinop'ta hortum Özel İdare'yi vurdu

Sinop'ta Karakum açıklarında denizde meydana gelen hortum Sinop İl Özel İdaresi'ne ait Karakum Sosyal Tesisleri'nde bulunan ağaçları devirdi.

Sinop'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağmur yağışı, deniz içinde oluşan hortum ve şiddetli rüzgardan Karakum Sosyal Tesisleri de olumsuz etkilendi. Karakum açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum tonlarca su kütlesini havaya kaldırarak etrafından çevirdi. Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta meydana gelen hava olayı yaklaşık 10 dakika sürdü. Karaya ulaşamadan kaybolan hortumun etkisi ise daha sonra ortaya çıktı. Karakum Sosyal Tesisleri'nde bulunan ağaçların hortumun etkisiyle devrildiği açıklandı. Olayda tesiste bulunanlar büyük korku ve panik yaşadı. Şans eseri yaralanan olmadı.

Sinop İl Özel Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, "Şiddetli yağış ve rüzgarın oluşturduğu tahribatı yerinde incelemek ve tesislerimizde konaklayan ve büyük korku yaşayan misafirlerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunmak üzere tesisimizi ziyaret ettik. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından, devrilen ağaçlar Özel İdare ekiplerimiz tarafından kesilerek kaldırdı. Bugün sabah saatlerinde oluşan gök gürültülü sağanak yağış ve şiddetli rüzgar sebebiyle oluşan tahribatta Sinop’umuzu ve tesisimizi tercih eden tatilcilerimiz konaklayan misafirlerimizin herhangi bir yaralanma ve can kaybına yol açmaması bizi öncelikli olarak çok sevindirdi. Misafirlerimize bu kapsamda geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirerek sıkıntı ve dileklerini sorduk. Tesisimizde oluşan hasar ve tahribatı en kısa sürede telafi ediyoruz. Bundan sonra olabilecek doğa olayları ile ilgili gerekli önlem ve tedbirlerin daha yüksek seviyeye çıkartılması ile ilgili olarak da çalışmalarımızı başlatmış durumdayız” dedi.

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