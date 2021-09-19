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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta Gaziler Günü kutlandı

İHA

Sinop’ta Gaziler Günü kutlandı

– Sinop’ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Hükümet Konağı Meydanı’nda düzenlenen program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Başkan Özgen, “Büyük Türk milleti varoluştan kuruluşa, kurtuluştan dirilişe hep aynı duygularla ‘vatan söz konusu ise gerisi teferruattır’ demiş, yapılan ihanetlere karşı tek vücut olmuş ve olmaya da devam edecektir. Hainlerin bitmeyeceği bilinen bir gerçekse, vatan savunması için ölümü hiçe sayan, bu sevdadan bir an olsun vazgeçmeyi aklının ucundan geçirmeyen, vatanını savunmaya Başkomutanının emri ile koşa koşa giden bu büyük Türk milletinin asil, yerli ve milli evlatları bitmeyecektir. Yüz akımız olan tarihimizde ecdadımız vatanımız için verdiği mücadeleleri hangi duygularla yapmışlarsa, biz de onların evlatları olarak her halükarda aynı duygularla vatanımızı savunmadaki yerimizi genç, yaşlı, kadın, erkek demeden alır gereğini geçmişte olduğu gibi yaparız, dünya bunu pekala bilir” dedi.
Konuşmanın ardından Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce görevlendirilen İstiklal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aykut Sönmez ve Sinop İl Jandarma Komutanlığından J. Uzm. Çvş. Furkan Akça tarafından şiir okundu.
Programa, Vali Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, şube müdürleri, daire amirleri, öğrenciler ve gaziler katıldı. Programın ardından gaziler ve aileleri onuruna Sinop Öğretmenevi'nde yemek verildi.

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