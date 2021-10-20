Ayancık'ta kitap fuarı dualarla açıldı

Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle Ayancık İlçe Müftülüğü tarafından kitap fuarı açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarına ait 500 farklı kitap bulunduran, sinevizyon, okuma etkinliği salonu, söyleşi ve ikram alanlarını içerisinde barındıran Mevlidi Nebi Haftası etkinlik merkezi ve kitap fuarının açılışında “İlk emri 'Oku' olan bir dinin mensuplarıyız” diyen Ayancık İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak sözlerine şöyle devam etti:

“İslam'ın bu emrini yerine getirmeye, ilçemize katkı sağlamaya ve kitap severlerle yepyeni kitapları buluşturabilmek adına merkezin içerisinde mini bir kitap fuarı düzenledik. Bu fuarın gelecek yıllarda ilçemizde kurulacak daha kapsamlı kitap fuarlarına ve okuma alışkanlığını geliştirmeye yönelik daha büyük faaliyetlere zemin hazırlamasını umuyoruz. İlçemizde Mevlidi Nebi Haftası'nı dolu dolu geçirmek ve özellikle çocuklara ve gençlere Peygamber Efendimizi doğru şekilde tanıtabilmek ve sevdirebilmek amacıyla hafta boyunca hizmet verecek olan etkinlik merkezini kurduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız iş birliği ile her gün okullardan öğrenci grupları merkezimize gelerek kendileri için hazırladığımız ikram, söyleşi, okuma etkinliği ve sinevizyon gösterilerinden oluşan etkinliklere katılacaklar.”

Ayancık İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ve İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak’ın kurdele kesimiyle, Mevlidi Nebi Haftası boyu hizmet verecek olan Mevlidi Nebi Haftası Etkinlik Merkezi ve kitap fuarının açılışı yapıldı.

Açılış programına protokol üyeleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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