Türkeli’de Dünya Diyabet Günü etkinliği

14 Kasım Dünya Diyabet Günü olması sebebiyle Türkeli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Türkeli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Türkeli Meslek Yüksekokulu Evde Hasta Bakım Programı öğrencilerinin de katılımıyla, İlçe Merkez Camisi'nin önünde stant kurularak, vatandaşlara kan şekeri ölçümü yapıldı.

Ayrıca vatandaşlar diyabet hastalığı ile ilgili bilgilendirme yapılarak, diyabet hastalığı ile ilgili bilgilendirici broşürler takdim edildi.

İnsülin hormonunun yokluğu veya yetersiz olması durumunda kan şekerinin hücre dışında ve kanda yükselmesi ile ortaya çıkan hastalık olan diyabet, çok su içme, sık sık idrara çıkma, çok yeme, kilo kaybı, görme bulanıklığı, aşırı kaşıntı, tekrarlayan enfeksiyon, mantar enfeksiyonu gibi belirtileri bulunuyor.

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