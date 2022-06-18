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Gerze sahili, tarihinde ikinci kez bordo-maviye boyandı

İHA

Gerze sahili, tarihinde ikinci kez bordo-maviye boyandı

Sinop Gerze Limanı, 38 yıl aradan sonra şampiyon olan Trabzonspor’un renklerine ikinci kez boyandı.
Sinop’un Gerze ilçesinde 1983 yılında başlatılan şampiyonluk kutlamaları geleneği, ikinci yılında 198485 sezonu şampiyonu Trabzonspor için bordomaviye boyanmıştı. 202122 sezonunda yeniden şampiyonluk elde eden Trabzonspor için ilçe, ikinci kez aynı renge boyandı.
İlçede önce General Osman Pamukoğlu Caddesi’nde bulunan Şampiyon Çeşmesi, takımın renklerine boyandı. Ardından ilçe meydanlarında Trabzonspor bayrağı dalgalandırıldı. Son olarak Gerze Limanı bölgesinde halkın yoğun şekilde kullandığı duvar, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy’un desteğiyle Gerze Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından bordomavi renge boyandı. Böylelikle Gerze, gelenek başladığı tarihten itibaren ikinci kez bordomaviye boyanmış oldu.

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