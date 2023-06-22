Bu mozaikler milattan önce 4'üncü yüzyılda Helenistik dönemde, Sinop'un ne kadar önemli bir ticaret şehri olduğunu, dini bakımdan önemli bir şehir olduğunu, yerleşim bakımından ne kadar önemli bir şehir olduğunu göstermesi açısından önemli.