Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.