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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın | Son dakika haberleri

        Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın

        Sakarya Serdivan'da bulunan bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan iş yerlerine de sıçrarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 05:13 Güncelleme: 21.10.2024 - 05:46
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        Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan iş yerlerine de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yangın nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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        #Son dakika haberler
        #sakarya
        #Serdivan
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