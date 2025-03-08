Sinop'ta müstakil evde yangın: 3 yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Abdaloğlu köyünde Ali Koç'a ait 2 katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle evde mahsur kalan Ali, Mevlide ve Melahat Koç, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli de kontrol amaçlı Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.