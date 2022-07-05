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Sinop’ta çıkan cansız beden selde sürüklenen mezara ait çıktı

Böylesi ne duyuldu ne görüldü? Batı Karadeniz'i olumsuz etkileyen selin neticeleri can yakıcı oldu. Sinop'ta İnceburun açıklarında suyun üstünde yüzen cansız bedenin, Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir mezardan sürüklendiği belirlendi

Sinop’ta çıkan cansız beden selde sürüklenen mezara ait çıktı
Denizde sürüklenen cansız bedenin sırrı çözüldü
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İHA

Sinop’ta denizde çıkan cesedin 27 Haziran’da Kastamonu İnebolu’da sel sularına kapılan bir mezardan sürüklendiği tespit edildi.

Hafta sonu Sinop İnceburun mevkisinde denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi. Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucu cansız bedenin Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü’nden Hacı Mustafa Aydoğan’a ait olduğu belirlendi. Aydoğan, yaklaşık 14 ay önce vefat etmiş, mezarı ise 27 Haziran sel felaketinde sulara kapılarak kaybolmuştu.

Ailesinin teşhis ettiği cenazenin bozulmadığı görülürken Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testi ile kimlik doğrulaması da yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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