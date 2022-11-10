Sinsice ilerliyor, erken teşhisi zorlaşıyor! Bu durum Pankreas kanserinin belirtisi, mutlaka tetkikleri yaptırın!

PANKREAS KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Pankreas kanserinin meydana gelmesi ile birlikte nasıl geçeceği kişilerin merak ettiği konular arasında yer alır. Bu kapsamda pankreas kanseri tedavisi için teşhis ve tanı çok önemlidir. Kanserin tedavi tespit edilen tanıya göre uygulanır. Uygulanan tedavi yöntemlerinden biri ameliyattır. Ameliyat ile tümörün tamamı çıkarılabilir. Whipple yöntemi ise baş kısmında bulunan tümörü almak için kullanılır. Uzak pankreatektomi yöntemi ise pankreas gövdesi ile birlikte dalak ve pankreas kuyruğunun bir kısmını alınmasıdır. Total pankreatektomi yöntemi ise dalak ve pankreasın tamamının alınmasıdır.

Günümüzde sebze ve meyveden yoksun kırmızı et ağırlıklı, aşırı yağlı beslenme, sigara ve alkol kullanımı, hareketsizlik ve obezitenin pankreas kanserini tetikliyor. Bu nedenle aşırı kiloların sağlıklı şekilde verilerek ideal kiloya ulaşılması, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve lifli gıdalar tüketmek, Batı tipi beslenme yerine Akdeniz diyeti uygulanması, sigara ve alkolden uzak durulması çok önemli.