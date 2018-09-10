Muğla'da dalış eğitmeni Önder Diktaş, arkadaşlarıyla dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla mavi suların derinliklerinde yaptığı etkinliklerle dikkati çekiyor. Beraberindekilerle deniz dibinde bisiklet süren, uyuyan, tavla oynayan, su altında evlenme ve ofis ortamında çalışma gibi etkinlikler yapan Diktaş, çektiği görüntülerle de canlandırdığı konuları paylaşıyor
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir dalış okulunun dalgıçlarından Önder Diktaş, arkadaşlarıyla deniz dibinde yaptığı bisiklet sürme, uyuma, tavla oynama, su altında evlenme ve ofis ortamında çalışma gibi etkinliklerle görenleri şaşırtıyor.
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AA'nın haberine göre Diktaş, altı yıl önce hobi olarak başladığı dalışta, kısa sürede başaralı bir dalgıç oldu. Dalış turizmine katkı sağlamak isteyen 33 yaşındaki Diktaş, arkadaşlarının da desteğiyle mavi suların derinliklerinde çeşitli etkinlikler yapmaya başladı.
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Su altında yaptığı "bisiklet sürme", "ofis ve kamp ortamı", "uyuma", "tavla oynama", "su altında evlenme" gibi etkinliklerle dikkatleri çeken Diktaş, çektiği videolarla deniz dibindeki güzelliği herkesle paylaşıyor. Önder Diktaş, Fethiye'nin Türkiye'nin en güzel dalış noktalarına ev sahipliği yaptığını, bölgede herkesin dalış yapabileceği yerlerin bulunduğunu söyledi.
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Yaşadıkları heyecanı aktarmak istediklerine değinen Diktaş, bu amaçla su altında farklı konuları canlandırmayı düşündüklerini dile getirdi. İlk olarak amatörce yaptıkları etkinlikler ilgi görmeye başlayınca bunları daha da geliştirdiklerini anlatan Diktaş, dalışı tanıtmak amacıyla çektikleri videolara çok güzel yorumlar aldıklarını ifade etti.
Diktaş, güzel ve keyifli bir spor olan dalışı tanıtmak için etkinliklere devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:
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"Suyun altına yatak yorgan indirdik. Takım elbise ve çantayla masada çalıştık. Tek amacımız dalış turizmini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. Fethiye'nin dalışta üst sıralara gelmesini istiyoruz. Dalış dünyada yapılan en güvenli spor dalları arasında yer alıyor. Kimse bunu yapmaktan korkmasın. Herkesin bir kez de olsun dalış yapmasını istiyoruz. Hiç deniz görmemiş, ayağını havuza bile sokmamış insanlar bile dalış yapabilir. Ekipmanlarla verilen kısa eğitimin ardından eğitmenin gözetiminde 5 metre suyun altına iniliyor."
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Fethiye'de dalış yapanların batıkları, balıkları ve su altı canlılarını görebildiğini, dalış yapılan bölgelerin doğal akvaryum gibi olduğunu vurgulayan Diktaş, ilk kez dalış yapanların "İyi ki gelmişim ve dalış yapmışım" dediğini aktardı.
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