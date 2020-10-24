Şiran Belediye Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Sağlık durumum şu an iyi. 10 günlük karantina ve tedavi sürecim başlamıştır. Dua eder, dua beklerim." açıklamasında bulundu.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor Kulübünün başkanı ve Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Genel Başkanı Olgun da koronavirüse yakalandığını bildirdi.

Aynı zamanda Eyüp Sultan Belediyesi Zabıta Müdürü olarak görev yapan Olgun, sosyal medya paylaşımında, aile bireylerinin ardından bugün de kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Paylaşımında "Vatandaşlarımız yakalanmasın diye maske, mesafe, hijyen kurallarını sürekli denetlememize rağmen kendimizi koruyamadık." ifadesini kullanan Olgun, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Paşapınarı köyünde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy karantinaya alındı.

Şiran İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü köyde yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla Paşapınarı köyünde bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda Şiran İlçesi Paşapınarı Köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugün 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacağı ifade edildi.

Köye giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.