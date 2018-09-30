Balkanlar'da Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan gerilimde yeni bir sayfa daha açıldı. Kosova polisinin, Sırp nüfusun yoğun olarak yaşadığı Gazivode'ye girerek herhangi bir suç işlememelerine rağmen birkaç Sırp'ı gözaltına alması üzerine Sırbistan da harekete geçti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova Özel Kuvvetleri'nin eylemleri nedeniyle ordunun en üst teyakkuz seviyesine getirilmesi emrini verdi.

ORDUNUN YANI SIRA ÖZEL POLİSLER İÇİN DE ALARM VERİLDİ

Yeni Şafak'ın, Tanjug haber ajansına dayandırdığı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin açıklamasından yola çıkarak kaleme alınan bilgilendirmeye göre Vucic, Kosova Özel Kuvvetleri'nin eylemlerine tepki gösteren Sırbistan Genelkurmay Başkanı'na orduyu en üst teyakkuz seviyesine getirme emri verdi. Ajans, Sırbistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel birimlerin de teyakkuza geçirildiğini aktardı.

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