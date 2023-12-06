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        Kardeşiyle Dicle Nehri'ne atlayan Zelin'i arama çalışmalarında 10'uncu gün (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 18:58 Güncelleme: 06.12.2023 - 18:58
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        Kardeşiyle Dicle Nehri'ne atlayan Zelin'i arama çalışmalarında 10'uncu gün (2)
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        CANSIZBEDENİSURİYE´DE BULUNDU

        Şırnak´ta, Dicle Nehri'ne atlayan 2 kardeşten kaybolan ve arama- kurtarma çalışmaları 10'uncu gününde süren Zelin Ç.'nin (14) cansız bedenine Suriye'nin Hani köyünde ulaşıldı. Köylüler tarafından bulunan Zelin'in cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

        Şırnak AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Cizre ilçesinde 27.11.2023 tarihinde yaşanan boğulma olayında, kayıp kızımızın Suriye´nin Hani köyünde bulunduğu bilgisi alınmıştır. 10 günden beri Şırnak AFAD koordinasyonunda aralıksız canla başla çalışan bütün ekiplerimize, Diyarbakır AFAD, Elazığ AFAD, Van Emniyeti, Cizre Belediyesi, Cizre Kaymakamlığı, Cizre Emniyeti, Şırnak AFAD çalışanlarına ve Kızılay´a şükranlarımızı sunuyoruz. Kayıp şahsın ailesine sabır diliyoruz" denildi.

        Çocukların amcası İdris Çalış da yeğenlerinin 8 yıldır anne ve babalarından uzak kaldıklarını ve bu yüzden bu yola başvurduklarını düşündüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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