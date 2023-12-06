Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Kardeşiyle Dicle Nehri'ne atlayan Zelin'i arama çalışmalarında 10'uncu gün

        ŞIRNAK'taDicle Nehri'ne atlayan 2 kardeşten kaybolan Zelin Ç.'yi (14) arama kurtarma çalışmaları, 10'uncu gününde sürüyor. Çalışmaların botlarla nehrin geçtiği Irak sınırına kadar devam edeceği bildirilirken, anne babaları 8 yıldır yurt dışında olan kardeşlerin bu nedenle psikolojilerinin bozulduğu ve intihara kalkıştığı üzerinde duruluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardeşiyle Dicle Nehri'ne atlayan Zelin'i arama çalışmalarında 10'uncu gün
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK'taDicle Nehri'ne atlayan 2 kardeşten kaybolan Zelin Ç.'yi (14) arama kurtarma çalışmaları, 10'uncu gününde sürüyor. Çalışmaların botlarla nehrin geçtiği Irak sınırına kadar devam edeceği bildirilirken, anne babaları 8 yıldır yurt dışında olan kardeşlerin bu nedenle psikolojilerinin bozulduğu ve intihara kalkıştığı üzerinde duruluyor.

        Olay, 27 Kasım'da, Cizre ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park kenarında meydana geldi. Kız kardeşler Zilan (16) ve Zelin Ç., Dicle Nehri'ne atladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle nehre giren bölge halkı, Zilan'ı kurtardı. Zilan Ç.'nin kurtarılma anı, cep telefonu kamerasına yansırken, akıntıya kapılan Zelin için arama çalışması başlatıldı. İlk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zilan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Zelin Ç.´yi arama kurtarma çalışmaları, 10'uncu günde devam ediyor. Çalışmalar Diyarbakır ve Elazığ AFAD'dan dalgıç ve kurbağa adam, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve Cizre itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından sürdürülüyor. Ekipler, yapılan toplantıda şu ana kadar aranan ve bakılması gereken bölgeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda alınan kararla, önceden belirlenen şüpheli bir bölgede salı günü bütün ekipler, toplu halde daldı. Ekiplerin dalışlarında da kayıp Zelin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

        Bugün ise ekipler, su üstü botlarla Silopi ilçesindeki Irak sınırına kadar suyun sağ, sol ve orta kısmında 3 grup halinde tüm su yüzeyini ve kenarları taranacak şekilde botla kayıp Zelin'e ulaşmaya çalışıyor.

        Öte yandan, kardeşlerin anne ve babasının yaklaşık 8 yıldır yurt dışında olduğu, amcalarının yanında kaldıkları ve ebeveynlerinden ayrı kaldıkları için psikolojilerinin bozuk olduğu ve bu nedenle intihara kalkıştıkları üzerinde duruluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        UNESCO koruma altına aldı
        UNESCO koruma altına aldı
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Şırnak Belediyesi 3 yeni aracı filosuna kattı
        Şırnak Belediyesi 3 yeni aracı filosuna kattı
        Şırnak'ta İnceler Baraj Gölü'ne 75 bin yavru balık bırakıldı
        Şırnak'ta İnceler Baraj Gölü'ne 75 bin yavru balık bırakıldı
        Şırnak'ta rahatsızlanan kadın ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edild...
        Şırnak'ta rahatsızlanan kadın ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edild...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 kişiye...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 kişiye...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta rahatsızlanan kadın ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi
        Şırnak'ta rahatsızlanan kadın ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi