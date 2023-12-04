Şırnak'ta rahatsızlanan kadın ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi Şırnak'ın İdil ilçesinde rahatsızlanan 75 yaşındaki kadın Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde rahatsızlanan 75 yaşındaki kadın Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi.

İlçedeki evinde rahatsızlanan kadın İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

75 yaşındaki kadın hastanın, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakli sağlandı.