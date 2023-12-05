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        Şırnak'ta İnceler Baraj Gölü'ne 75 bin yavru balık bırakıldı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde İnceler Baraj Gölü'ne 75 bin balık yavrusu bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:43 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:32
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        Şırnak'ta İnceler Baraj Gölü'ne 75 bin yavru balık bırakıldı
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde İnceler Baraj Gölü'ne 75 bin balık yavrusu bırakıldı.

        Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce uygulanan "Uludere Barajlarında Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 5 bin somon balığı yavrusu ve 70 bin alabalık yavrusu baraj gölüne salındı.

        Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış baraj gölündeki balık kafeslerini inceledi, yürütülen çalışmalarla ilgili ilgililerden bilgi aldı.

        Prof. Dr. Alkış, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaymakamlıkla iş birliği halinde yürüttükleri proje ile baraja bırakılan yavru balıklardan bahar ayında 30 ton üretim beklediklerini söyledi.

        Alkış, proje ile hedeflerinin Şırnak ve yöresinde girişimciliği geliştirmek, vatandaşlara tatlı sularda kafes balıkçılığı yapılabildiğini göstermek olduğunu ifade ederek, bu doğrultuda yöredeki vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri de yapıldığını aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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