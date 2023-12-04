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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 kişiye adli işlem uygulandı

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 18:47 Güncelleme: 04.12.2023 - 18:47
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 kişiye adli işlem uygulandı
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        Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile 2 bong, 3 bin 803 paket muhtelif eşya, 1520 litre akaryakıt, 694 elektronik eşya, 140 paket gümrük kaçağı sigara, 55 kilogram nargile tütünü, 9 kilogram gümrük kaçağı çay ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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